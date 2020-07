L'Iran, quatrième producteur mondial de miel

Selon la base d'information du ministère du Jihad (Effort) agricole, mercredi 15 juillet, Farhad Mochir Ghaffari a ajouté : « Nous suggérons que le chef du centre de la pollinisation soit l'un des représentants spécialisés en agriculture ou en horticulture, et nous espérons qu'avec l'ordre du ministre du Jihad agricole, ce centre sera mis en place.

Cette autorité agricole a également émis l’espoir de voir « en particulier, être résolus certains des problèmes liés à l'apiculture dans le pays concernant l'établissement de ruches. »

Il a déclaré : « pour l'établissement de ruches sur les terres agricoles et les jardins, la coordination nécessaire devrait être faite en termes de présence d'apiculteurs et de calendrier des opérations de pulvérisation et de lutte contre les ravageurs. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**