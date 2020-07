L’Iran et la Malaisie soulignent la nécessité d'utiliser le commerce de troc

Téhéran (IRNA) - Les ministres iranien et malaisien des Affaires étrangères, tout en insistant sur l'utilisation d'un mécanisme commercial de troc (compensation) pour le plus grand bénéfice des deux nations, ont convenu de finaliser l'accord tarifaire préférentiel et la tenue d'une commission économique conjointe.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s'est entretenu le mercredi 15 juillet, via la vidéoconférence, avec son homologue malaisien, Hishammuddin Hussein. Les deux hommes ont discuté à cette occasion des questions bilatérales, régionales, internationales et islamiques. Lors de cette conversation, les deux très hauts diplomates ont souligné la nécessité d'utiliser un mécanisme commercial de troc pour le plus grand bénéfice des deux nations et ont considéré la finalisation de l'accord tarifaire préférentiel ainsi que la tenue d'une commission économique conjointe comme d'autres moyens de développer le commerce bilatéral. Zarif et Hishamuddin Hussein ont également convenu de travailler pour la finalisation de l'accord tarifaire préférentiel et la tenue d'une réunion de la commission mixte. Compte tenu de la position de la Malaisie en tant que membre actif de l'Organisation de coopération islamique, Javad Zarif a appelé Hishamuddin Hussein à jouer un rôle dans la résolution politique de la crise yéménite, seule issue, à ses yeux, à la crise. Le Ministre iranien des affaires étrangères a , également, salué à cette occasion la position correcte et fondée sur des principes, de la Malaisie en faveur du peuple opprimé de Palestine.