133 000 échantillons de cellules souches de sang de cordon ombilical stockés en Iran

Le Dr.Zarrabi, s’exprimant aux micros des journalistes, lors d'une visite dans la province d'Ardabil à l’ouest, mercredi, 15 juillet, a déclaré : « Le stockage des cellules souches de sang de cordon néonatal en Iran a commencé depuis 2004 et actuellement 128.000 échantillons de cellules souches de sang de cordon néonatal ont été stockés dans des banques privées et près de 5.000 autres dans des banques publiques et d'État dans différentes provinces du pays grâce aux efforts du Centre Rouyan du Jihad (Effort) universitaire. »

« En plus de ces centres privés et publics, environ 3 000 échantillons de cellules souches de sang de cordon ont été stockés à l'hôpital Chariati de Téhéran et 4 000 autres dans l'Organisation de Transfusion sanguine nationale », ajoute le responsable.

Le Dr Zarabi a également indiqué : « Dans 31 provinces à l'intérieur de l'Iran et dans 2 villes d'Erbil, en Irak et à Mascate, à Oman, un bureau de réception et de stockage des cellules souches du sang de cordon ombilical a été mis en place par le Centre Rouyan iranien. »

Le Dr Zarabi a également qualifié de « croissant » le processus de stockage des cellules souches du sang du cordon ombilical dans le pays.



L'Iran est l'un des cinq premiers pays au monde dans la production, le stockage et l'utilisation de cellules souches du sang de cordon néonatal, s’est-il félicité.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**