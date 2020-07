Rohani et Poutine s'engagent face à l'unilatéralisme américain

Les deux parties ont conféré la nécessité d'une coopération accrue entre Téhéran, Moscou et Ankara dans le cadre du sommet d'Astana pour résoudre la crise en Syrie également.



Rohani et Poutine ont également discuté des efforts conjoints pour lutter contre la propagation mondiale du coronavirus et la nécessité d'une collaboration mutuelle pour vaincre le virus.



Rohani a souligné le développement d'une coopération bilatérale et équilibrée avec Moscou à tous les niveaux politique, économique, scientifique et culturel, et s'est déclaré satisfait des consultations et des négociations entre les responsables des deux pays pour la mise en œuvre et le fonctionnement des accords bilatéraux accordés.

Il a également souligné l'importance de préserver et de mettre en œuvre le JCPOA, ainsi que la nécessité de résister aux mesures unilatérales et aux tentatives des États-Unis de prolonger l'embargo des Nations Unies sur les armes contre l'Iran qui expire cet automne.



Poutine a réitéré le soutien de son pays à la préservation de l'accord sur le nucléaire iranien et aux positions de la République islamique sur la scène internationale.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**