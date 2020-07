Le président Rohani souligne les progrès de l'Iran dans les projets nationaux

Au cours de la 14e semaine de l'inauguration des projets nationaux importants dans divers domaines, le président Rohani a souligné que l'ouverture de projets importants à travers le pays et, surtout, la conception et la mise en œuvre par les scientifiques et experts iraniens est un grand honneur pour tous les Iraniens.



Se référant à l'utilisation de 99,9% de la population urbaine d'eau potable, il a déclaré que les usines de traitement de l'eau d'Iran sont 6 fois plus qu'avant la révolution islamique de 1979.

Le président a pris note du développement des stations d'épuration des eaux usées dans le pays et a déclaré qu'au début de la révolution islamique, l'Iran ne disposait que de 4 stations d'épuration des eaux usées, alors que ce nombre est passé à 255 pour le traitement des eaux usées à la fin de cette année.

