Téhéran et Kaboul accélèrent leur coopération bilatérale

Lors d’une réunion intitulée «la perspective des relations Iran-Afghanistan ; défis et opportunités», Abbas Araghchi a souligné que la signature du document de coopération dans ce contexte signale le ferme soutien du gouvernement iranien à l'Afghanistan et les négociations qui seraient menées par le gouvernement afghan ayant le rôle dominant et déterminant.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que notre objectif dans le document global est de renforcer les domaines de coopération, en soulignant: «Nous sommes convenus de conclure les négociations dans un court laps de temps - au maximum trois mois - et de préparer un document complet prêt à être signé».

Se référant au fait que les deux parties ont besoin d'une approche commune pour faire face aux menaces dans la région, Araghchi a souligné que la sécurité dans la région devrait être considérée comme un concept intégré, et on peut dire sans exagération que la paix et la stabilité en Afghanistan garantissent la paix et la stabilité en Iran, et vice versa.

