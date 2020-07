L'Organisation nationale de l'Aviation a assuré l'AESA de la sécurité du ciel iranien

Téhéran (IRNA) - Tout en annonçant la sûreté et la sécurité des aéroports et de l'espace de transit de l'Iran, le vice-ministre pour l'Aviation et les Affaires internationales de l'Organisation nationale de l'Aviation, Morteza Dehqan, a déclaré: « Des négociations ont eu lieu avec l'AESA (Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne) et certains pays européens, pour répondre aux préoccupations et les rassurer sur l'espace aérien iranien.

Un jour après la prolongation des avertissements de l'Union européenne à l'adresse des compagnies aériennes concernant la traversée de l'espace aérien iranien, l'Autorité de l'Aviation civile a insisté sur la sécurité des vols au-dessus de l'espace aérien iranien. Aujourd'hui, vendredi 17 juillet, le vice-ministre de l'Aviation et des Affaires internationales de l'Organisation nationale de l'Aviation a annoncé la reprise et l'augmentation progressive des vols des compagnies aériennes étrangères vers le pays. Emirates Airlines a repris ses vols vers Téhéran