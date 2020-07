35 millions de personnes supplémentaires en Iran pourraient être infectées par le coronavirus (Rohani)

Comme le président l'a dit lors d'une réunion samedi du siège national de lutte et de prévention du coronavirus, au cours des 150 derniers jours, lors de l'épidémie du virus en Iran, 25 millions de personnes ont été infectées et 14 000 ont perdu la vie.



Rohani a ajouté que, selon les prévisions, le nombre de patients Covid-19 hospitalisés serait doublé dans un proche avenir, par rapport aux 200 000 actuellement hospitalisés au cours des 150 derniers jours.



Le président a déclaré que l'Iran avait accès à cinq types de médicaments anti-coronavirus et commencerait à en utiliser un autre dans les prochains jours.



Comme il l'a dit, 30 à 35 millions d'Iraniens risquent d'être infectés par le virus.



Le nombre d'infections à Covid-19 dans la capitale, Téhéran, a atteint un niveau d'urgence ces derniers jours. Les activités de tous les centres artistiques et culturels de Téhéran ont été fermées pendant une semaine en raison d'une forte augmentation du nombre d'infections à coronavirus et de décès.



La fermeture comprend toutes les universités, écoles, séminaires, cours d’anglais, bibliothèques, cinémas, musées, mosquées, salons de beauté et plusieurs autres entités. De plus, toutes cérémonies et séminaires culturels et religieux sont interdits.



C'est alors qu'à la fin juin, toutes les salles de cinéma ont repris leurs activités après une fermeture de quatre mois, mais sont maintenant obligées de fermer à nouveau.

