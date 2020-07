L'Iran, pôle de production d'électroménagers dans la région

Ces dernières années, la fabrication des appareils électroménagers Made in Iran a été augmentée, de sorte qu'à présent, il existe une capacité de production de 20 millions d'appareils électroménagers en Iran.

Au premier trimestre de cette année, 207 200 téléviseurs et 200 500 machines à laver ont été produits en Iran dans le secteur des appareils électroménagers, ce qui représente respectivement une croissance de 47,2% et 108%, par rapport au premier trimestre de l'année dernière.

Hossein Modarres Khiabani, le ministre intérimaire de l'Industrie a déclaré: "Avec la coordination de la Banque centrale, le budget nécessaire à l'approvisionnement en matières premières pour la fabrication des appareils électroménagers a été fourni."

Une entreprise iranienne vient de réussir à produire un lave-vaisselle en tôle de fer dans le pays et a lancé un produit complètement iranien et non pas assemblé.

Selon le directeur de ce groupe industriel produisant des appareils électroménagers, ‌ce produit est conçu et fabriqué 100% en Iran.

Ce producteur iranien a également annoncé le lancement de la première ligne robotisée de production de réfrigérateurs-congélateurs en Iran.