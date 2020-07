L'opposition américaine montre la validité du plan stratégique Iran-Chine (l’envoyé)

Kazem Gharibabadi a publié un message sur sa page Instagram, ajoutant: «La République islamique d'Iran est sous les sanctions les plus sévères, cruelles et illégales du régime américain. Trump a recouru à la soi-disant politique de pression maximale contre l'Iran afin d’atteindre ses objectifs.»



«Malgré la solide infrastructure du pays et le soutien indéfectible de la nation honorable au système et à la résistance contre les sanctions, les différentes opportunités disponibles sur la scène internationale pour contrer les sanctions doivent être utilisées au maximum», a-t-il ajouté.

Le diplomate a noté que la constitution d'une coalition et la mise en place d'une coopération stratégique et à long terme, tout en préservant les intérêts et la sécurité nationaux et en respectant les lois du pays, est l'une de ces mesures et a déclaré: «Aujourd'hui, la Chine ne s'oppose pas seulement aux politiques unilatérales et expansionnistes américaines, mais possède également la deuxième économie mondiale avec 15,5%, avec un PIB de 14,14 billions de dollars».

Gharibabadi a déclaré que le pays avait également plusieurs positions en commun avec l'Iran sur les questions internationales et, ces dernières années, s'est toujours opposé à l'adoption de décisions et d'actions contre l'Iran dans le cadre d'organisations internationales, ajoutant: «Il est naturel dans de telles circonstances, les Etats-Unis et leurs partisans de faire tous les efforts désespérés pour maintenir l'Iran dans l'isolement économique et l'empêcher d'entrer dans des relations commerciales et économiques étendues avec d'autres pays.»

Le 21 juin 2020, le projet final du plan de 25 ans pour le document global sur la coopération entre l'Iran et la Chine a été approuvé par le gouvernement iranien, qui couvre tous les domaines ؛ y compris le pétrole, le gaz et l'électronique et cela peut être une feuille de route claire pour les relations futures entre les deux pays.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**