«Parcelles S7», un film conjointement produit par Iran/France/Sénégal participera au festival de Locarno en Suisse

43 courts issus de 34 pays ont été retenus au prochain Festival de Locarno, sur 2200 films soumis : 31 sont en compétition internationale et 12 en compétition suisse. Pendant la durée du festival (5-15 août), les films internationaux seront disponibles dans le monde entier, gratuitement, sur une plateforme VOD dédiée.

Le Festival du film de Locarno est un festival de cinéma annuel qui se tient chaque année en août à Locarno, en Suisse. Fondé en 1946, il est l'un des festivals de films les plus anciens et est également connu pour être une plate-forme prestigieuse pour les films d'art et d'essai.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**