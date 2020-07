Zarif: l'Iran et l'Irak doivent se préparer contre les menaces terroristes

Mohammad Javad Zarif a déclaré lors d'une conférence de presse avec Fuad Hussein son homologue irakien: "Les relations entre les deux pays sont basées sur le principe du respect mutuel. Les relations économiques entre l'Iran et l'Irak doivent se développer dans l'intérêt des deux pays. L'Irak est l'une des priorités économiques pour l'Iran. "

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a souligné que l'amitié irano-irakienne a ​​été éternisée par le sang de la jeunesse des deux nations versé dans la lutte contre le groupe terroriste de Daesh, et que ces relations amicales entre Téhéran et Baghdâd ne seront jamais détruites en aucune façon.

Le Dr. Zarif s'est manifesté satisfait de voir que les relations entre les deux pays se poursuivent sérieusement sur la base du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre.

Le chef de la diplomatie iranienne a espéré que les relations commerciales entre l'Iran et l'Irak atteindront le niveau de 20 milliards de dollars prévu lors de la dernière visite du président Rouhani à Bagdad en mars 2019.

"Malheureusement, l'acte terroriste américain dans l'assassinat des généraux Ghassem Soleimani et Abu Mahdi Al-Mohandes était une grande perte pour la lutte contre le terrorisme dans la région, et l'Iran et l'Irak en tant que deux pays endommagés par cet acte criminel, poursuivront cette affaire.", a affirmé le Dr. Zarif.

