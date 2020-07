Le ministre iranien des Affaires étrangères commence ses réunions à Bagdad

Zarif a salué sa visite en Irak après l'entrée en fonction de la nouvelle administration du pays et la prochaine visite mardi à Téhéran du nouveau Premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi.



Le ministre a expliqué que sa visite à Bagdad avait été planifiée à l'avance et n'était pas liée à la visite d'Al-Kazemi en Arabie saoudite et plus tard en Iran.



Le nouveau Premier ministre irakien effectuera une visite officielle à Téhéran le 21 juillet à l'invitation du président iranien, a-t-il ajouté.

Le ministre iranien des Affaires étrangères prévoit de rencontrer le président, le Premier ministre, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président du Parlement et son homologue irakien à Bagdad.



Il suivra également la situation des accords bilatéraux signés lors de la visite du président Hasan Rohani à Bagdad en mars 2019.



Zarif prévoit également de rencontrer le chef des unités de mobilisation populaire irakiennes (UGP), connu sous le nom de Hashd al-Shaabi, et diverses autorités politiques irakiennes.

Avec des responsables irakiens, il passera également en revue les derniers développements dans la région, les actes criminels américains, y compris le meurtre du général Soleimani, et les interactions régionales.



Zarif se rendra ensuite à Erbil à l'invitation du chef du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani.



Le chef de la diplomatie perse a également visité l'endroit où le général Soleimani a été assassiné près de l'aéroport international de Bagdad et a rendu hommage aux martyrs de la résistance.

