Retirer la Palestine de la carte ne changera pas la réalité historique de la région (Jihad islamique)

Le Jihad islamique a également dénoncé que cette décision constitue une violation de la loi et de la justice, et ne soutient que l'occupation du régime sioniste raciste.



«Il s'agit d'un acte lâche des entreprises américaines qui ne peuvent en aucun cas changer la réalité historique. La Palestine est enracinée dans le cœur et l'âme des nations et ne pourra pas disparaître avec cet acte hypocrite », lit-on dans le communiqué.

Auparavant, le Mouvement palestinien de résistance islamique (HAMAS) avait également publié une déclaration qualifiant la décision des deux sociétés américaines de soutien explicite au régime sioniste, en contradiction avec les lois et traités internationaux et humanitaires.



Et de même, les militants des médias sociaux ont lancé une campagne de protestation après la décision de Google et d'Apple.

