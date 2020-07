Coronavirus: l'Iran produit 11 millions de masques par jour

Téhéran (IRNA)- Le ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce a souligné ce dimanche que plus de 11 millions de masques sont produits quotidiennement dans les 46 usines et 135 ateliers répartis dans tout le pays.

Sur un total de 11 millions de masques, environ 5,9 millions sont produits dans les industries, 2,7 millions dans les ateliers et plus de deux millions sont fabriqués par des associations volontaires. La production quotidienne de masques du modèle N95 dépasse 480 mille.



Téhéran, Azerbaïdjan oriental, Alborz, Ispahan et Azerbaïdjan occidental sont les cinq principales provinces productrices avec quelque 5,6 millions d'unités, et les autres en produisent environ 3,4 millions.



Le porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari, a déclaré aujourd'hui que 237 788 patients sur un total de 273 656 infectés par le coronavirus avaient été guéris, bien que malheureusement 14 188 soient décédés.

