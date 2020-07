Zarif tient deux séries de pourparlers avec le président de la région du Kurdistan irakien

Zarif et Barzani se sont rencontrés en présence des délégations des deux parties, puis ils ont eu des entretiens spéciaux sur la situation intérieure de l'Irak et les questions régionales.

Les entretiens ont également porté sur le développement des relations entre les deux parties dans divers domaines, notamment économiques.



Lors de sa visite à Arbil, le ministre iranien des Affaires étrangères rencontrera le chef du gouvernement régional Masroor Barzani et le chef du Parti démocrate Masoud Barzani.



L'ambassadeur iranien à Bagdad, Iraj Masjdi, est accompagné du ministre des Affaires étrangères Mohammed Javad Zarif lors de sa visite au Kurdistan irakien.

Zarif avait rencontré à Bagdad le président irakien Barham Salih, le Premier ministre Mustafa al-Kazemi, le président du Parlement Muhammad al-Halbousi, le ministre des Affaires étrangères Fuad Hussein, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Faeq Zaidan et le chef de l'Autorité de mobilisation populaire, Faleh al-Fayyad, le chef de l'Alliance Al-Fath Hadi al-Amiri et le chef du National Wisdom Stream, M. Ammar al-Hakim, et a discuté avec eux du développement des relations bilatérales et des derniers développements dans la région et dans le monde.

Zarif a également discuté à Bagdad des relations entre les deux pays dans divers domaines économiques, commerciaux, culturels et énergétiques.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué le crime américain dans l'assassinat des deux martyrs, le général Qassem Soleimani et Abu Mahdi Al-Muhandis, et leurs compagnons.



Zarif est arrivé dimanche matin à Bagdad à la tête d'une délégation politique dans le but d'élargir et de renforcer les relations bilatérales.



Le ministre iranien des Affaires étrangères sera accompagné lors de cette visite par le porte-parole du ministère, Abbas Mousavi, et un certain nombre de hauts fonctionnaires du ministère.

