Coronavirus: les chercheurs iraniens, français et espagnols échangent leurs réalisations scientifiques

Le webinaire international COVID-19 sur le diagnostic clinique s'est tenu dimanche 19 juillet dans le but de partager les expériences entre l'Iran et l'Espagne alors que deux pays luttent contre le coronavirus.

S'exprimant en marge de l'événement, le vice-chancelier de l'Université des sciences médicales de Chiraz, Nasrollah Erfani, a déclaré que le webinaire était organisé par des experts iraniens, espagnols et français en radiologie, maladies internes et neurosciences.



Il a ajouté que les participants ont discuté des dernières réalisations médicales et diagnostiques en imagerie et en tomodensitométrie.



Il a noté que l'événement s'est tenu en présence d'environ 150 participants.

