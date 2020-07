L’Iran prêt à une coopération à long terme avec n'importe quel pays à l'exception du régime sioniste (Ministre du Pétrole)

Téhéran (IRNA)- Le ministre iranien du Pétrole, se référant à l'accord avec la Chine et aux rumeurs y afférentes dans le pays et à l'étranger, a déclaré que l'objet du projet de document de coopération entre l'Iran et la Chine depuis 25 ans n'est pas un traité, mais plutôt un accord global, ajoutant que l'Iran est prêt à signer de tels accords avec d’autres pays sauf le régime sioniste.

Bijan Zanganeh lundi 20 juillet lors de la cérémonie de signature du contrat pour le développement du champ pétrolifère d'Azadegan du Sud, a déclaré aux journalistes que selon cet accord, «nous aurons une coopération à long terme avec la Chine dans l'industrie pétrolière, et nous sommes prêts à signer de tels accords avec tout pays autre que le régime sioniste». Même les Américains n'ont pas empêché leur participation à l'industrie pétrolière iranienne dans les circonstances des sanctions, et l'objet de l'accord avec la Chine et les rumeurs qui y sont liées ne sont que des fanfaronnades soulevées à l'extérieur du pays. Dans l'année du bond de production, 25 millions de tonnes seront ajoutées à la capacité de production pétrochimique de l'Iran, et dans la deuxième renaissance de la production, la production de produits pétrochimiques augmentera à 100 millions de tonnes et la valeur des exportations sera de 25 milliards de dollars, a indiqué le ministre. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**