L'Irak annonce une coordination avec l'Iran pour déposer une plainte auprès de la communauté internationale concernant l'assassinat du général Soleimani

Dans une déclaration publiée un jour après la visite du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Muhammad Javad Zarif, le Conseil judiciaire suprême irakien a indiqué que l'enquête sur l'assassinat de Soleimani et de Abu Mahdi Al-Muhandis avait commencé depuis le premier jour de l'accident.



Dimanche 19 juillet, Zarif a effectué une visite en Irak, au cours de laquelle il a rencontré des hauts fonctionnaires de ce pays dont le chef du Conseil judiciaire suprême irakien, Faiq Zaidan et discuté avec eux de questions d'intérêt commun.



Zaidan a salué les positions de la République islamique d'Iran en faveur de l'Irak et de son peuple, qualifiant les relations de son pays avec l'Iran de très importantes.

Il a souligné que l'Irak et l'Iran ont de nombreux dénominateurs communs à partir desquels commencer afin de développer des relations bilatérales dans tous les domaines.

