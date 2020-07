Ouverture d'un canal financier pour transférer l'aide humanitaire internationale à l'Iran

Dans un entretien avec le correspondant de l'IRNA en marge de sa visite à l'Agence de presse de la République islamique (IRNA) et de sa rencontre avec le directeur général de l'agence, lundi 20 juillet, Karim Hemmati a déclaré qu’Après des mois de discussions tenues par la Société du Croissant-Rouge iranien avec le Conseil d'administration de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la nécessité d'ouvrir un canal financier sécurisé pour profiter des fonds et des dons faits par les personnes physiques et morales du Croissant-Rouge iranien et grâce aux efforts et au suivi de l'Union, Il y a quelques jours, le Trésor américain a envoyé une lettre annonçant qu'il ne s'opposait pas au transfert de l'aide humanitaire allouée au Croissant-Rouge iranien, à condition qu'elle ne provienne pas de partis américains.

Il a évoqué le transfert d'une partie de l'aide au Croissant-Rouge iranien au cours des derniers jours, qui n'a pu être transférée dans le pays pendant plusieurs années, exprimant ses remerciements et sa reconnaissance à ses collègues de la société, ainsi que la sympathie et le soutien fournis par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à cet égard.

