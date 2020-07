Le bilan économique de l'Iran montre un essor dans l'indice de la compétitivité industrielle

L'Indice de compétitivité industrielle est l'un des indicateurs utilisés par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) pour évaluer la performance industrielle de différents pays.

Dans cet indice, la capacité de production et les exportations industrielles d'une économie sont évaluées.

Cet indice montre également la capacité des pays à participer aux marchés nationaux et internationaux et aux activités avec une technologie supérieure.

En 2017 et 2018, l'Allemagne, la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis se sont classées de la première à la quatrième place dans le classement mondial de l'indice de la compétitivité industrielle et l'Iran occupe la huitième place de cet indice par rapport à 24 pays de la région.