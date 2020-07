Le premier ministre irakien reçu par l'Ayatollah Khamenei

Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi s'est rendu en Iran dans le cadre de son premier déplacement à l'étranger à la tête d'une délégation politique, économique et sécuritaire de haut niveau.

Tenant compte des intérêts communs de Téhéran et de Bagdad dans les domaines politique, culturel, économique et régional, ce déplacement d'Al-Kadhimi jouera un rôle important dans l'augmentation des relations stratégiques entre les deux pays frères et amis.

En raison de l'épidémie de coronavirus en Iran depuis près de 5 mois, le guide suprême de la République islamique d'Iran n'a effectué aucune rencontre face-à-face nationale ou internationale pour respecter les protocoles sanitaires.

