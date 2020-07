Les forces étrangères ne peuvent pas perturber les relations amicales Iran-Irak

Le président iranien a fait ces remarques lors d'une réunion avec le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi à Téhéran mardi soir.



«Les puissances étrangères ne peuvent pas perturber les relations fraternelles de deux vieux voisins (l'Iran et l'Irak)», a déclaré le président Rohani.

S'adressant au Premier ministre al-Kadhimi, le président Rohani a déclaré qu'accepter la responsabilité de son poste de Premier ministre (al-Kadhimi) dans la situation difficile et particulière d'aujourd'hui témoigne de la bonne volonté de tous les courants politiques irakiens et un signe de la profondeur de l'unité et de la fraternité dans la société irakienne.



«La préoccupation et l'intérêt des deux nations et gouvernements iranien et irakien pour leur sort est un atout majeur sur la voie du développement total de leurs relations», a ajouté le président iranien.

Le président Rohani a également affirmé la volonté de l’Iran et de l’Irak de ramener le niveau des relations commerciales à 20 milliards de dollars par an; assurant que les deux parties sont déterminées à mettre en œuvre tous les documents signés en mars 2019.

«Je suis certain que cette visite constitue un tournant dans les relations entre les deux pays amis et frères, l'Iran et l'Irak», a conclu Rohani.

