La présence américaine illégitime, cause profonde de l'insécurité dans la région (Shamkhani)

Il a fait ces remarques lors de sa rencontre avec le Premier ministre irakien en visite Mustafa al-Kadhimi le mardi. soirée.



Lors de cette réunion, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les derniers développements politiques et sécuritaires, en particulier la tendance à lutter contre le terrorisme et également les affaires de sécurité communes.

Tout en expliquant les mesures malveillantes, terroristes et peu sûres prises par les États-Unis, Shamkhani considérait les efforts conjoints des pays de la région pour l'expulsion immédiate des forces terroristes américaines de la région comme «inévitables» pour renforcer la paix et la stabilité dans la région.



Ailleurs dans ses remarques, le représentant du leader au SNSC a souligné les mesures prises par le gouvernement irakien pour renforcer la sécurité des frontières, accélérer la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays notamment dans les domaines économiques et a déclaré que la poursuite de la mise en œuvre des accords bilatéraux profitent aux intérêts des deux pays.

Tout en se félicitant des efforts diplomatiques déployés par l’Irak pour créer la sécurité régionale et éliminer les tensions et les différences entre voisins, Shamkhani a ajouté, «L'établissement de la coopération, de l'unité et de l'amitié entre tous les pays de la région est la solution définitive pour débarrasser la région de l'insécurité et du terrorisme.»



Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi, pour sa part, a souligné la nécessité de renforcer et d'élargir les relations entre l'Iran et l'Irak, en particulier dans les domaines économique et sécuritaire.

Il a remercié le soutien sans réserve du gouvernement et du peuple iraniens dans la défense de la souveraineté nationale et du peuple irakien, en particulier pendant la lutte contre les groupes terroristes de l'EIIL et a ajouté: «Le gouvernement et le peuple irakiens n'oublieront jamais le soutien sans faille et la persévérance de la noble nation de l'Iran islamique aux côtés du peuple irakien.»

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**