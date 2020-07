Zarif dit avoir livré un message important à Poutine, convenu d'un accord de coopération stratégique

Lors d'une troisième visite en Russie au cours des six derniers mois, Zarif a déclaré dans un tweet mardi soir qu'il avait livré un message important à Poutine, ajoutant qu'il avait eu des entretiens approfondis avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sur la coopération bilatérale ainsi que la coordination régionale et mondiale.

Le haut diplomate iranien a déclaré que Téhéran et Moscou avaient des «vues identiques» sur l'accord nucléaire iranien de 2015 avec les principaux pays du monde, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), et a souligné la nécessité de faire respecter le droit international.



Zarif a également souligné que l'Iran et la Russie avaient «convenu de conclure [un] accord de coopération stratégique global à long terme».

Zarif s'est rendu mardi en Russie pour s'entretenir avec de hauts responsables russes sur des questions d'importance bilatérale et régionale. Le vice-ministre iranien des Affaires politiques, Abbas Araqchi, a également accompagné Zarif lors de sa visite.

Lors d'une réunion avec son homologue russe, Zarif a déclaré que les relations entre l'Iran et la Russie étaient à leur apogée depuis des décennies, ajoutant que ces liens durables profiteraient aux deux pays et garantiraient la paix et la sécurité mondiales.

