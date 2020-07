Coronavirus: l’OMS livre 16 appareils de tomodensitométrie à l’Iran

La tomodensitométrie est un élément clé du diagnostic clinique des patients atteints de COVID-19. Les unités, d’une valeur de plus de 4 millions de dollars, ont été achetées par l’OMS grâce au soutien du Gouvernement japonais et de l’État du Koweït.



«Alors que la pandémie du COVID-19 se poursuit, l’OMS soutient les efforts de l’Iran pour inverser le cours de la maladie.



En fournissant des équipements et des médicaments essentiels, en formant des agents de santé et en sensibilisant les communautés, l'OMS travaille avec le ministère de la Santé et de l'Éducation médicale pour servir le peuple iranien », a déclaré le Dr Christoph Hamelmann, Représentant de l'OMS en République islamique d'Iran .

Récemment, l’OMS a également équipé les hôpitaux iraniens du COVID-19 d’analyseurs des gaz du sang artériel (ABG) - équipement essentiel pour l’évaluation et le suivi des patients gravement malades.

Soixante-dix analyseurs ABG avec les consommables ont été achetés et livrés à ce jour, avec le soutien du gouvernement japonais.



Depuis le début de la pandémie, l’OMS a fourni des tonnes d’équipements de protection individuelle aux agents de santé iraniens pour les aider à fournir des soins sûrs aux communautés de différentes régions du pays.



Les multiples expéditions de kits de test PCR par l’Organisation ont également permis au réseau de laboratoires iraniens de continuer à effectuer des centaines de milliers de tests de diagnostic pour détecter rapidement les personnes infectées.

Au 21 juillet 2020, un total de 278 827 cas de COVID-19 confirmés en laboratoire avaient été signalés en République islamique d'Iran, avec un bilan total de 14 634 morts. À ce jour, le réseau national de laboratoires du pays a réalisé 2 201 958 tests.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**