Les relations Iran-Chine sont «normales»

Le diplomate a ajouté, dans une déclaration à la chaîne d'information Russia Today, jeudi, que les relations normales entre Téhéran et la Chine servent les intérêts des deux alliés.

Tout en attribuant la situation chaotique actuelle au retrait américain de l'accord nucléaire, le haut diplomate iranien a déclaré que les Américains eux-mêmes avaient quitté la table des négociations en se retirant de l'accord nucléaire.

Il a également réfuté l'affirmation de Washington selon laquelle il exempte les médicaments et la nourriture de la liste des sanctions imposées à l'Iran, soulignant que l'importation de nourriture et de médicaments est toujours visée par les sanctions américaines.



En plus, l'envoyé permanent de l'Iran auprès de l'ONU a nié les allégations de «l'implication de l'Iran dans l'attaque des pétroliers dans la région du golfe Persique»; Soulignant qu'il s'agit d'accusations injustifiées.



Il a noté que l'assassinat du martyr général Soleimani était le plus grand cadeau américain aux terroristes de la région.

Il a également évoqué l '«Initiative de l’Espoir» lancée par la République islamique d'Iran pour renforcer ses relations avec les pays voisins de la région du golfe Persique; Il a déclaré que l'Iran tenait à établir de bonnes relations avec ses voisins, y compris les pays voisins du sud, tandis que les Etats-Unis essayaient d'empêcher ces liens de s'établir.

