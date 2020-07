Le coronavirus inspire des musiciens iraniens et américains

Vahid Abideh a déclaré vendredi à IRNA que l'objectif derrière la préparation et la publication de cette œuvre d'art conjointe est de montrer la solidarité entre les peuples iranien et américain dans cette période historique difficile causée par le coronavirus.

Suite à la propagation du coronavirus dans le monde, de nombreux pays ont subi de graves dommages humains et sociaux. Par conséquent, dans une telle condition, la nécessité de prêter attention à l'unité et à la solidarité entre les peuples des pays se fait plus que jamais sentir, a-t-il déclaré.



Décrivant la coopération culturelle entre les artistes iraniens et américains comme significative,

Abideh a déclaré que son association avait invité des artistes iraniens et américains talentueux à travailler ensemble sur une œuvre classique basée sur les deux dernières parties d'un opéra du légendaire artiste du 17ème siècle George Frederick Handel.

Heureusement, cette proposition a été chaleureusement accueillie par les artistes de Téhéran et de Washington, et ils ont accepté l'invitation de l'association pour cette collaboration historique.



Après cela, à Téhéran, l'Orchestre de Chambre de Solidarité a été créé avec le soutien de la Fondation Culturelle et Artistique Roudaki impliquant 19 artistes iraniens, a-t-il déclaré.



Abideh a en outre noté que la composition des travaux conjoints exprime l'intérêt des peuples des deux pays à coopérer et à prêter attention au maintien de la solidarité entre les nations dans les crises mondiales.



L'Association nord-américaine d'amitié iranienne a été créée pour permettre aux peuples iranien, américain et canadien de mieux se connaître, et se concentre principalement sur les échanges culturels, artistiques et sportifs pour approfondir l'amitié entre les nations.

