La réouverture de la mosquée Sainte-Sophie, un retour vers l'héritage islamique

La déclaration du Secrétariat de l'Assemblée mondiale de l'éveil islamique à l'occasion de la réouverture à la prière de la mosquée Sainte-Sophie 86 ans après avoir été transformée en musée:

"La réouverture de la mosquée Sainte-Sophie est un acte courageux, un retour vers l'héritage islamique et un signe de sagesse. Nous appelons tous les musulmans du monde à soutenir cette sage décision. Pendant cinq siècles, la mosquée Sainte-Sophie était un important lieu du patrimoine culturel du monde islamique, mais le colonisateur britannique, qui avait porté un coup dur aux musulmans au cours de ces cinq siècles, a transformé le lieu de culte des musulmans en musée afin de désislamiser ce lieu, de dominer le sort des musulmans, de faire oublier les conséquences des victoires des musulmans et d'ôter l'ère de l'épanouissement de la civilisation islamique et de supprimer des symboles islamiques.

Le gouvernement turc, et en particulier le Président de ce pays islamique, dans un acte courageux et admirable, ont ravivé l'identité de l'Islam et ont rendu cet héritage au monde islamique.

C'est une action intelligente qui est un signe de sagesse issue d'une volonté de lutter contre la domination culturelle de l'Occident, de raviver l'identité des musulmans et de préserver la dignité et le patrimoine culturel. Nous appelons tous les musulmans du monde entier à soutenir cette initiative."

