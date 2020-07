La Fédération internationale salue le développent du squash en Iran

Dans son message, Fontaine a décrit la performance de la Fédération iranienne de squash comme louable et incroyable malgré la situation actuelle.



«En ces jours étranges, recevoir des nouvelles positives de l'Iran était imprévisible, mais cela démontre la croissance et le développement continus du squash en Iran et confirme la stratégie et la planification opportunes de la fédération. Observer son fort potentiel dans cette partie du monde nous stimule dans la Fédération mondiale », a-t-il ajouté dans sa lettre adressée au président de la Fédération iranienne de squash, Masud Soleimani.

Et se félicitant de l'inauguration du complexe de squash standard à Birjand sous le nom de golfe Persique, Fontaine a ajouté: "La Fédération mondiale soutient pleinement les activités de l'Iran et attend avec impatience votre visite au prochain Sommet mondial qui se tiendra à Monaco."



De son côté, Masud Soleimani, en réponse à son message, a invité Fontaine à se rendre en Iran lorsque la situation créée par la pandémie de coronavirus sera normalisée.

