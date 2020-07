L'Iran produit le médicament anti-coronavirus "Actemra"

Dans une interview accordée à l'IRNA, le directeur général de la direction de médicament du ministère iranien de la Santé a déclaré: "En plus de Remdesivir, la production du modèle iranien du médicament Actemra est également approuvée par l'Organisation iranienne de l'aliment et de médicament."

"Ce médicament n'est pas encore entré sur le marché pharmaceutique du pays et seule une quantité limitée de ce médicament avait déjà été utilisée dans les hôpitaux.", a ajouté Heydar Mohammadi.

Ce responsable du ministère de la Santé a affirmé: "Le médicament de l'injection sous-cutanée d'Actemra (Tocilizumab), qui était utilisé pour traiter les rhumatismes, est maintenant produite par une société pharmaceutique iranienne. Le modèle de l'injection intraveineuse d'Actemra est utilisé pour les patients du coronavirus. Probablement la semaine prochaine, les essais cliniques et les tests de ce médicament Made in Iran seront approuvés, et il sera très probablement envoyé au marché et à la distribution dans les hôpitaux dans les deux prochaines semaines."

Mohammadi a déclaré: "Actemra ou Tocilizumab, comme Remdesivir, est utilisé pour les maladies coronariennes aiguës et ne sera pas distribué dans les pharmacies, mais ce médicament sera fourni aux hôpitaux pour les patients atteints de Covid-19."

La marque française Plavix redistribué dans les pharmacies du pays

En réponse à une autre question sur la pénurie de Plavix, un médicament pour les patients cardiovasculaires, le Dr. Mohammadi a précisé: "La marque Plavix, qui est un médicament français, était en pénurie dans le pays car nous attendions de nouveaux prix. Le nouveau prix de ce médicament a été établi. Le prix de chaque paquet contenant 30 unités de ce médicament a été fixé à 150 000 Tomans. Et il a donc été distribué dans les pharmacies la semaine dernière. Pourtant le médicament générique Clopidogrel existe abondamment dans les pharmacies."