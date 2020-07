Production de 1200 kg de lingots d'or de la plus grande mine de l’Iran

Mohsen Naderi a ajouté que la quantité de production d'or avait connu une croissance sans précédent les années précédentes depuis le début du lancement de l'usine et une phase depuis mai dernier, un changement dans la planification de l'entreprise dans le domaine de la production.



Il a confirmé que la production de 38 kilogrammes d'alliages de la société Zarchuran avait été enregistrée en avril dernier, mais le processus de production a connu une augmentation en juin et la production de lingots d'or a augmenté à 71 kg, et en juillet, elle est passée à 86 kg et ce processus se poursuivra jusqu'à ce que l'objectif final soit atteint.

Il a ajouté qu’un pas ferme avait été fait pour atteindre les nobles objectifs de la République islamique d’Iran dans ce domaine.

Naderi a émis l'hypothèse qu'au cours des deux prochaines années, la production de lingots d'or atteindrait trois tonnes.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**