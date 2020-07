Andrew Parsons salue le travail du Comité national paralympique iranien

En réponse au message de Mahmoud Khosravi Wafa, Andrew Parsons, président du Comité international paralympique, a salué les efforts du Comité national pour les sports handicapés en Iran, et a décrit la création du Comité des athlètes comme une étape exceptionnelle et un jalon dans l'histoire de ce comité.



Khosravi Wafa, chef du Comité national paralympique, a récemment envoyé un message à Parsons expliquant la Charte paralympique et les règlements du Comité des athlètes.



La lettre de Parsons à Mahmoud Khosravi Wafa déclarait: Vos efforts continus pour mener des activités et des mesures durables et tournées vers l'avenir pour développer les sports paralympiques en Iran et pour les athlètes sont louables. La création du Comité des athlètes en est un exemple exceptionnel, et moi, en mon nom et au Conseil d'administration du Comité international paralympique (CIP), je vous félicite pour cette réalisation importante dans l'histoire de votre institution.

Alors que nous approchons des Jeux Paralympiques de Tokyo l'année prochaine, et compte tenu de l'état actuel du monde, notre engagement unifié envers les Jeux Paralympiques est nécessaire et vital pour répondre aux demandes de nos athlètes, et il a déclaré: Je suis sûr que cela sera très bénéfique pour votre organisation et sa direction.

