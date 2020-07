Nous comptons ouvrir de nombreux projets malgré les sanctions

Lors d'une réunion, lundi, avec des employés de l'Organisation d'administration et de planification dans le gouvernorat de Zanjan (nord-ouest du pays), Nobakht a souligné que l'époque actuelle était l'une des périodes historiques les moins fréquentes du pays, et il a ajouté: «Le policier qui a mis son genou sur le cou de cette personne et a continué à appuyer jusqu'à ce qu'il se suicida a symbolisé l'actuel gouvernement des États-Unis.»



Il a souligné que la valeur des importations de médicaments du pays l'année dernière (iranienne - expirée le 20 mars) s'élevait à 3 milliards et 500 millions de dollars et plus de 15 milliards de dollars de produits de base, soulignant que l'embargo américain vise à priver le pays du retour des devises fortes. Sur les exportations, et donc confronter les exportateurs de produits de base non pétroliers à de nombreux défis.

Il a souligné que le pays est maintenant confronté à une guerre cruelle, large et inégale, et il a déclaré que, malgré tous ces problèmes, l'Organisation de planification et de budget est chargée de diriger les affaires du pays dans cette situation.

Nobakht a déclaré que malgré toutes les mesures d'embargo, nous n'avons pas abandonné l'accord nucléaire, qui est le résultat d'années de négociations dues au comportement d'une personne loin de la rationalité, créant de grands problèmes pour l'Iran et d'autres pays, soulignant en même temps, le développement du pays ne s'arrêtera pas malgré les conditions imposées par les sanctions.

