Le nouvel ordre mondial post-coronavirus n'est plus occidental (Zarif)

Le premier épisode des conférences en ligne intitulé «Le monde en transition» est en anglais.

Dans l'ouverture de son discours, il a décrit de nombreux concepts qui prévalaient jusqu'ici dans les systèmes politiques mondiaux et a déclaré que chacun d'eux avait cédé la place à l'autre au cours du temps.

Rappelant les changements antérieurs dans le monde, il a déclaré que "nous avons vu l'émergence de changements drastiques et de guerres" dans la communauté internationale.

Faisant référence à «l'unilatéralisme extrémiste» comme l'un de ces concepts, il a déclaré que «tous les contextes conceptuels que le monde a connus à propos du nouveau monde émergent».

Il a poursuivi en notant qu’ «il y a maintenant beaucoup de discussions sur l'ordre post-coronavirus, l'exacerbation de la tendance actuelle ou l'émergence de nouvelles situations».

Il a également déclaré que ces approches purement occidentales ne nous permettaient pas de reconnaître pleinement le nouvel ordre mondial émergent car cette tendance n'est pas un phénomène occidental.

Passant en revue une multitude de développements menant à une révision des systèmes politiques d'origine occidentale, le ministre iranien des Affaires étrangères a traversé des périodes telles que la guerre froide, la formation du Mouvement des pays non alignés et le triomphe de la révolution islamique en Iran, puis Les Irakiens ont imposé la guerre à l'Iran.

Il a déclaré que l'Iran avait subi de nombreuses actions agressives mondiales parce qu'il avait choisi de sortir du cadre accepté des politiques occidentales à l'époque.

Il a dit que tous ces développements avaient des effets rigides sur l'ordre mondial.

Commentant «l'avantage américain dans le domaine militaire qui lui a permis d'être un chef de file mondial», il a dit que si vous regardez l'administration qui est parvenue à diriger les États-Unis après l'effondrement de l'URSS, ils ont tous recouru à l'utilisation de force parce qu'ils voulaient institutionnaliser leur propre version de l'ordre mondial.

De la même manière, a-t-il ajouté, l'administration américaine, y compris le président Trump et son secrétaire aux Affaires étrangères Pompeo, veulent sécuriser même l'épidémie de coronavirus et insistent pour l'appeler le virus chinois.

C'est un peu enfantin mais en réalité, cela suit la même politique de faire de tout un problème de sécurité, a ajouté Zarif.

Les erreurs de calcul ont conduit au terrorisme et à l'extrémisme dans le monde, a-t-il ajouté.

La raison est de ne pas comprendre la notion de transition, a-t-il souligné.

Il a nommé Saddam, Kadhafi et les États-Unis comme les puissances qui ont fait des erreurs de calcul pendant la période de transition.

Zarif a déclaré plus tôt que l'une des questions qui ont traversé l'esprit des politiciens, des intellectuels et des gens du monde entier, concerne les développements mondiaux. Qu'arrivera-t-il au monde?



Il y a environ 30 ans, le régime bipolaire, qui a régné dans le monde pendant plusieurs décennies, s'est effondré et la période de transition a commencé, a-t-il noté.



Les efforts intenses pour façonner le nouvel ordre se poursuivent et sont devenus plus intenses avec l'épidémie du coronavirus, a-t-il ajouté.

