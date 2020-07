Tourisme : l'Iran cherche à développer la coopération étrangère

M. Teymouri , s’exprimant lors d'une réunion virtuelle pour examiner les stratégies de présence active et efficace de la jeunesse iranienne à la Conférence de Séoul 2021 a déclaré: « Avec une présence active à cette fin, l'Iran saura offrir l'opportunité de profiter au maximum de cet événement international. »

Evoquant la priorité des pays asiatiques pour le développement des relations et de la coopération touristiques avec notre pays, le vice-ministre du Tourisme a déclaré : « La tenue de la deuxième Conférence internationale sur la jeunesse et la paix mondiale à Séoul 2021 est importante, car elle nous fournit l’occasion d’expliquer les stratégies de la participation active de la République islamique d'Iran à cet événement international. Nous pouvons également saisir cette riche occasion culturelle à cette fin qui réunit des représentants des secteurs du tourisme de plus de 40 pays asiatiques. »

La première Conférence internationale sur la Jeunesse et la Paix mondiale a été accueillie par la ville de Tabriz (nord-est de l’Iran) en 2015 avec la participation de hauts fonctionnaires nationaux et étrangers et la présence de 200 élites et jeunes, actifs pour la paix.

La nouvelle édition de l'événement devrait rassembler des représentants de 40 pays asiatiques en 2021 en Corée du Sud.

Elle sera axée sur divers thèmes à savoir : Jeunesse, économie et tourisme, jeunesse et industrie du cinéma dans l'ancien continent, diplomatie urbaine, paix et développement, jeunesse et lutte contre le terrorisme.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**