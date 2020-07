40 000 étudiants étrangers dans les universités iraniennes

Abdol-Hamid Alizadeh a déclaré: "Nous sommes actuellement en concurrence avec les pays rivaux pour attirer les étudiants internationaux et en dépassant la Turquie, nous serons bientôt le pôle universitaire principal de la région dans ce domaine."

Le directeur général de la Direction des étudiants non iraniens du Ministère de la Science et des Recherches a ajouté: "À l'échelle mondiale aussi, nous sommes en concurrence étroite avec l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Malaisie pour attirer les étudiants internationaux, et nous devons maintenir et renforcer nos conditions favorites."

En ce qui concerne la méthode d'étude des étudiants non iraniens au cours de la prochaine année universitaire, Alizadeh a déclaré: "Les étudiants internationaux déjà familiarisés avec la langue persane seront acceptés, et les étudiants étrangers qui ne parlent pas encore en persan apprendront le persan dans les cours virtuels des centres d'enseignement de la langue persane."

Actuellement, environ 40 000 étudiants étrangers, de 129 nationalités différentes, étudient en Iran.

