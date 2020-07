Rohani et Berdymukhamedov soulignent leurs efforts pour développer davantage les relations Téhéran-Achgabat

Lors de l'appel téléphonique qui a eu lieu mercredi avec le président turkmène Gurbanguly Berdimuhamedow, le président Hassan Rohani l'a félicité, ainsi que le gouvernement et le peuple turkmènes, à l'occasion de l'Aïd al-Adha comme la grande fête de tous les musulmans du monde entier, en disant: «Le développement des relations et de la coopération avec le Turkménistan est important pour nous car nous avons une histoire et une culture communes et un bon voisinage au fil des siècles et il y a toujours eu une amitié et une coopération entre les deux pays».

«L'Iran est prêt à coopérer avec le Turkménistan dans le domaine de la santé et de la lutte contre le coronavirus, et la communication entre les responsables et l'échange d'expériences des deux pays à cet égard devraient se poursuivre plus qu'auparavant», a déclaré Rohani, faisant référence au fait que aujourd'hui, tous les pays du monde sont confrontés au coronavirus et nous devons nous entraider dans la lutte contre le virus.



Déclarant que l'épidémie de coronavirus a réduit les relations commerciales et économiques entre les deux pays, Rohani a exprimé l'espoir que dans les mois à venir, avec plus de contrôle de la maladie et efforts des responsables des deux pays verront la poursuite du développement de la coopération et des relations dans divers domaines économiques.

Le Président a évalué certaines mesures prises pour résoudre les problèmes de transport et d'échange de marchandises entre les deux pays, comme la construction d'un nouveau pont routier à la frontière de Sarakhs et la reprise du trafic ferroviaire afin de développer la coopération commerciale et économique entre les deux pays, comme positive, et a souligné l'importance de poursuivre ces efforts.



Pour sa part, le président turkmène Gurbanguly Berdimuhamedow a également félicité le gouvernement et le peuple iraniens à l'occasion de l'Aïd al-Adha comme l'une des fêtes saintes du monde islamique, en disant: «L'Aïd al-Adha est le symbole de l'humanité, de la miséricorde et de la générosité, et j'espère que cette fête apportera la paix, la stabilité et la miséricorde pour le monde entier».

Evoquant les relations et la coopération profondément enracinées et historiques entre les deux pays, le Président du Turkménistan a déclaré: «Heureusement, l'Iran et le Turkménistan entretiennent de très bonnes relations et des bases communes dans divers domaines économiques, politiques et culturels et la coopération au sein des organisations internationales».

Faisant référence à l'épidémie de COVID-19 dans le monde et aux efforts louables de la communauté internationale pour la combattre, il a déclaré: «Nous pouvons obtenir de bons résultats dans la lutte contre le coronavirus grâce à la coopération et aux efforts coordonnés».

Louant le président iranien pour ses efforts visant à développer les relations et la coopération entre les deux pays, Berdimuhamedow a appelé au développement de la coopération pour le développement des échanges frontaliers et le développement de lignes directrices connexes, ainsi que de la coopération scientifique et sanitaire et des coentreprises.

