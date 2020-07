Fête du Sacrifice : le Leader de la Révolution s'adresse au peuple vendredi

Selon l'Office pour la préservation des publications et des œuvres de l’honorable Ayatollah Khamenei, le discours télévisé du guide suprême de la Révolution sera retransmis en direct à 11h30 (heure de Téhéran) sur les réseaux de la Radiodiffusion iranienne (IRIB), ainsi que sur la base d'information KHAMENEI.IR et ses comptes sur les réseaux sociaux.

Dans un message publié hier mercredi 29 juillet 2020 à l’occasion du rituel du Hajj qui se déroule cette année en l'absence de pèlerins étrangers à la Mecque, en raison de la pandémie du coronavirus, l’Ayatollah Khamenei, a appelé les musulmans du monde entier à l'unité face aux puissances hégémoniques et au sionisme.

« Le Hajj est une démonstration de la puissance des musulmans face aux puissances arrogantes qui sont des foyers principaux de la corruption, de l’oppression et du pillage des richesses des nations. Aujourd’hui le corps et l’âme de l’Oumma islamique sont victimes de leurs tyrannies et hostilités », a déclaré le Leader de la Révolution.

