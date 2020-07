Relations avec le Qatar : l’Iran est «ouvert» (Rohani)

Selon la base d'informations du gouvernement, Hassan Rohani a reçu jeudi 30 juillet un appel téléphonique de l'émir du Qatar Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Il a félicité le gouvernement et le peuple du Qatar à l'occasion de l'Aïd al-Adha tout en exprimant l'espoir que cette fête soit bénie pour tous les musulmans du monde.

Le Président Rohani qualifiant de « positives » les relations Iran-Qatar en tant que deux vieux voisins a déclaré : « La République islamique d'Iran ne voit aucun obstacle ni de restrictions au développement des relations et de la coopération avec le Qatar en tant que pays ami et frère. »

Hassan Rohani a émis l'espoir qu'avec les efforts des responsables des deux pays au sein de la Commission économique mixte, il sera témoin du développement et du dynamisme de la coopération et des relations économiques bilatérales et que dans un proche avenir la réunion des responsables des deux pays aura lieu.

Soulignant la nécessité de développer les relations Irano-qataries, compte tenu de la situation sensible de la région, Hassan Rohani a déclaré : « La sécurité et la stabilité dans la région ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la coopération régionale, et nous pouvons certainement apporter de meilleures conditions pour la région en élargissant les coopérations. »

Pour sa part l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a félicité le gouvernement et le peuple iraniens à l'occasion de l'Aïd al-Adha, avant d’exprimer son espoir que cette fête sera une bénédiction pour les nations musulmanes du monde.

Evoquant la nécessité de développer les relations économiques et la coopération bilatérales, l'émir du Qatar a déclaré : « Le développement des relations et de la coopération avec Téhéran a toujours été important pour Doha et j'espère surmonter les difficultés et les obstacles à cette fin afin de développer davantage les relations entre les deux pays».

