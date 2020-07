Les exportations de gaz iranien augmentent de 93%

L'Iran a commencé à développer ses exportations de gaz à partir de 2000. Après une série de consultations, la National Gas Company a signé un contrat d'exportation à long terme avec la Turquie qui a été lancé en 2001. À cette époque, l'Iran a atteint un selon 25 ans avec Ankara.

À la fin des années 2000, la possibilité d'élargir les exportations de gaz vers l'Irak a été évoquée, et finalement, en 2009, un protocole d'accord a été signé, qui deux ans plus tard s'est matérialisé par un contrat, et en 2015 un second a été signé. accord.

Bien que l'Iran ait toujours insisté sur le fait qu'il était prêt à l'appliquer, divers incidents, notamment des problèmes de sécurité en Iraq et des difficultés à ouvrir une lettre de crédit dans ce pays, l'ont retardé à maintes reprises.

Enfin, avec la mise en œuvre de l'accord nucléaire et l'ouverture d'échanges financiers, le flux de gaz entre l'Iran et l'Irak a commencé à titre expérimental en 2017.

Avec le début de l'approvisionnement en gaz de l'Irak et la poursuite des exportations vers la Turquie, le volume des transferts de gaz, qui selon le PDG de la Société nationale du gaz d'Iran en 2013 était d'environ 9 milliards de mètres cubes par jour, il s'élevait à 17 400 millions de mètres cubes en 2019-20 (1398).

Selon l'IRNA, l'augmentation de 93% des exportations de gaz pendant le gouvernement de prudence et d'espoir est venue après que l'Iran en 2013 a encore importé 6 milliards de mètres cubes du Turkménistan.

Mais après le lancement des phases de South Pars et l'expansion du réseau gazier du pays, l'Iran n'a plus besoin de l'importer de l'étranger et, en plus de satisfaire ses besoins internes, il remplit également pleinement ses obligations d'exportation.

Aujourd'hui, la capacité de production de gaz de l'Iran est d'un milliard de mètres cubes par jour.

