Des chercheurs iraniens réalisent un nano-produit anticancéreux à la base du Safran

« Dans ce projet intitulé « Optimisation et modélisation de l'extraction et de la microencapsulation de composés à la base de safran », la substance agissante du safran été extraite pour en faire, grâce à la nanotechnologie, des produits durables avec des effets anticancéreux et anti-stress », a-t-il expliqué cité par la vice-présidence pour la Science et la Technologie.