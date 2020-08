Soutien aux groupuscules terroristes : «Le gouvernement américain doit en répondre» (Téhéran)

« Le régime américain qui prétend être aux côtés du peuple iranien, soutient des terroristes bien connus qui sont responsables de plusieurs opérations terroristes en Iran dont les mains sont tachées du sang de citoyens iraniens innocents. Le régime américain les accueille et les soutient sous diverses formes et dimensions », a dénoncé Seyyed Abbas Mousavi, qui vient de saluer l'action puissante des soldats anonymes du service de Renseignement iranien pour avoir arrêté le chef d'un groupe terroriste et d’acte de sabotage basé et pris en charge aux Etats-Unis.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a vivement protesté contre le gouvernement américain, ajoutant : « Ce régime doit être tenu pour responsable de son soutien à ce groupuscules terroriste et à d'autres groupes et criminels qui mènent depuis les Etats-Unis des opérations de sabotage, armées et terroristes contre le peuple iranien et versent le sang des citoyens innocents iraniens. »

Les soldats anonymes du Service de Renseignement iranien ont porté un coup dur à un groupe terroriste basé aux États-Unis.

Selon l'IRNA, un certain Jamchid Chaarmahd, qui dirigeait une opération armée et de sabotage en Iran depuis les États-Unis, est maintenant entre les mains puissantes des soldats inconnus du Service de Renseignement à la suite d'une opération complexe.

En avril 2008, cet homme terroriste a conçu et réalisé un attentat à la bombe qui s'est produit pendant les prières à la mosquée (Hosseynieh) Seyyed al-Chohada dans la ville de Chiraz, au sud de l'Iran. Lors de cet acte lâche terroriste, 14 personnes ont été tuées en martyre et 215 autres blessées.

Tondar avait également prévu de mener plusieurs grandes opérations terroristes ces dernières années, à savoir : l'explosion du barrage de Sivand à Chiraz, l'explosion de bombes au cyanure à la Foire du livre de Téhéran et l'explosion de bombes au sanctuaire de l'Imam Khomeini.

Plus de détails sur l'opération complexe et réussie des soldats inconnus de l’Imam du Temps (Ministère du Renseignement » d'Iran, pour piéger le chef du groupe terroriste Tondar, seront annoncés ultérieurement.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**