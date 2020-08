Iran : 250 millions de dollars d’exportations depuis Khoy vers les pays européens

Amir Teymouri a ajouté samedi premier août lors de sa visite du processus d'exportation des douanes de Khoy au nord-ouest de l’Iran : « Ce montant de revenus a été obtenu en exportant 118 mille tonnes de marchandises ».

Il a ajouté : « Ce montant était deux fois plus élevé en termes de poids et cinq fois plus qu'à la même période l'an dernier en terme de la valeur. »

Le gouverneur de Khoy a déclaré : « L'une des capacités d'exportation les plus importantes de cette ville est l'existence de douane ferroviaire, qui est unique en Azerbaïdjan occidental et qui est l’une des plus uniques dans le pays ».

