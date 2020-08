Le lien profond qui unit les peuples iranien et irakien est «à l’appui de la mise en œuvre» des accords bilatéraux (Rohani)

Selon IRNA, citant la base d'information présidentielle, Hassan Rohani lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre irakien, Mustafa Al-Kazemi, samedi après-midi premier août, tout en félicitant l'Aïd al-Adha, a qualifié la visite du Premier ministre irakien à Téhéran de constructive et a déclaré : « Cette visite et les accords conclus au cours de ce déplacement sont des évolutions positives et prometteuses. »

Le Président Rohani a qualifié de « l’appui » à la mise en œuvre des accords entre les deux pays dans divers domaine, les liens profonds qui unissent entre les deux nations avant d’ajouter : « Avec la détermination et les efforts sérieux vus chez les hautes autorités de Téhéran et de Bagdad, les deux parties seront en mesure de résoudre tous les problèmes et difficultés auxquels le développement des relations bilatérales est confronté. »

« Le début de la mise en œuvre du tracé ferroviaire entre l'Iran et l'Irak sera un espoir pour les deux nations et le début d'une nouvelle et sérieuse impulsion pour le développement ultérieur des interactions bilatérales », a précisé Hassan Rohani.

« L'Iran se félicite que l'Irak joue un rôle (positif) de premier plan dans la situation sensible de la région. La volonté de l'Iran est d'établir une stabilité totale dans la région et, à cet égard, Téhéran est attaché à tous ses engagements», a-t-il encore déclaré.

« Mais et malheureusement, les États-Unis fait un mauvais signe et envoie un mauvais message en tramant une nouvelle conspiration contre l'Iran et en harcelant notre avion de ligne », déplore Hassan Rohani toujours lors de cette conversation téléphonique avec le Premier ministre irakien.

Pour Hassan Rohani, une coopération sérieuse et sincère entre les responsables des deux pays peut rapidement améliorer les relations entre les deux parties et les atteindre à un « excellent niveau ».

Félicitant pour sa part l'Aïd al-Adha au gouvernement et au peuple iraniens, le Premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi a déclaré : « Certes, grâce à votre soutien et à la coopération sérieuse et sincère des responsables des deux pays, les relations entre les deux parties peuvent être rapidement portées à un excellent niveau. »

« La politique de principe de l'Irak est de réduire les tensions et d'accroître la stabilité dans la région, et nous cherchons à jouer un rôle positif à cet égard avec la coopération et le soutien de nos frères en Iran », a déclaré al-Kazemi.

