Iran: la production d'acier bat un record de 30 millions de tonnes d'ici la fin de cette année

Khadadad Gharibpour a ajouté aujourd'hui, dimanche, que la production d'acier de l'Iran a enregistré une forte croissance pendant les quarante années de la révolution islamique.



Il a noté que selon le plan sidérurgique quinquennal, la production atteindra 55 millions de tonnes d'ici la fin de l'année 2023.



Et les statistiques pour l'année 2019 indiquent que le taux de croissance de la production mondiale d'acier a atteint 4% dans le cas où la production iranienne au cours de la même année enregistrait une croissance de 18 ou 19%.

Il a déclaré que l'augmentation du volume d'exportation qui devrait atteindre 20 millions de tonnes dans les années à venir signifie que l'Iran acquerra une nouvelle part de marché, ce qui n'est pas une tâche facile. Il doit plutôt prendre des mesures spéciales pour y parvenir.



Les statistiques du ministère iranien de l'Industrie et des Mines indiquent que la production nominale d'acier sera de 43,6 millions de tonnes d'ici la fin de cette année, la production réelle sera de 30 millions de tonnes et que les exportations atteindront 10 millions de tonnes.



Les données officielles de l'Association des fabricants d'acier ont montré qu'elle a enregistré 1,041 million de tonnes d'exportations iraniennes d'alliages d'acier au cours des trois derniers mois.

Le communiqué indiquait la production de 7 millions et 135 000 tonnes de lingots d'acier au printemps (20 mars au 20 juin 2020), enregistrant une augmentation de 3% par rapport à la période correspondante de l'année précédente.



Il est à noter que l'Iran fait partie des dix plus grands producteurs d'acier au monde et que ses exportations l'année dernière (terminées le 20 mars 2020) ont atteint 8,5 millions de tonnes pour une valeur de 3 milliards de dollars.

