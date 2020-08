Zarif dit qu'en tant que voisins, l'Iran et les EAU doivent réfléchir à la stabilité régionale

"D'autres peuvent profiter de la situation actuelle pour déstabiliser la région, mais nous (l'Iran et les Émirats arabes unis), en tant que voisins, devrions penser à la stabilité régionale", a déclaré Zarif lors d'un appel vidéo avec son homologue émirati, Cheikh Abdullah bin Zayed al. -Nahyan, dimanche.

Nayhan, pour sa part, a souligné l'importance de renforcer la coopération et de tenir des consultations constantes pour transformer les défis en opportunités.

Les deux ministres des affaires étrangères ont discuté de la coopération sur des questions d’intérêt commun et des développements régionaux et se sont déclarés prêts à élargir leurs relations dans divers domaines pour servir ces intérêts.

Dans un message publié sur son compte Twitter plus tard dans la journée, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré avoir eu "une conversation vidéo très substantielle, franche et amicale" avec son homologue émirati.

Il a ajouté que les parties avaient échangé des vues sur la pandémie mortelle de coronavirus en plus des situations bilatérales, régionales et mondiales.

"Nous avons convenu de poursuivre le dialogue sur le thème de l'espoir, d'autant plus que la région est confrontée à des défis difficiles et à des choix plus difficiles à faire", a tweeté Zarif.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**