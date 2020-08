La capacité nucléaire de l’Iran est «absolument légitime» (la Russie)

"Ces opportunités et capacités sont absolument légitimes tant qu'elles sont utilisées à des fins pacifiques", a tweeté Mikhail Ulyanov dimanche.



«Le devoir de l'AIEA (l'Agence internationale de l'énergie atomique) est de certifier le non-détournement de matières nucléaires», a-t-il ajouté. Il faisait apparemment référence à la vérification répétée par l'agence nucléaire des Nations Unies du non-détournement du programme d'énergie nucléaire iranien.

L'envoyé a fait ces affirmations en réponse à un tweet de Mark Dubowitz, PDG de l'institut politique de la soi-disant Fondation pour la défense des démocraties qui a été identifié comme faisant partie du lobby israélien aux États-Unis, et travaille dur pour promouvoir politiques contre certains pays, dont la Russie et l’Iran.



Dans ce tweet, Dubowitz avait critiqué ce qu'il appelait la «capacité atomique» donnée à l'Iran dans le cadre du Plan d'action global conjoint (JCPOA), un accord nucléaire de 2015 entre la République islamique et les pays du monde.



Ulyanov, cependant, a affirmé: «Les opportunités atomiques ont été données à l'Iran par #NPT.» Il a ajouté que ceux qui ne sont pas d’accord avec la nature du devoir de l’AIEA consistant à vérifier le non-détournement de divers programmes nucléaires «travaillent à l’encontre du TNP».



Les États-Unis ont quitté le JCPOA en 2018, malgré le fait que l'accord ait été ratifié par le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que résolution 2231.



Depuis, Washington essaie sans cesse de saper l'accord.

Washington a également menacé d'autres signataires du JCPOA d'abandonner leurs obligations en vertu de l'accord.

