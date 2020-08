Iran: exportation quotidienne de 75 millions de m3 de gaz

Bijan Zanganeh a précisé lors de la cérémonie du démarrage de l'approvisionnement en gaz de 77 villages et de la mise en marche d'un gazoduc dans le sud de Mashhad: "Au début du gouvernement actuel (Rohani), environ 14 000 villages étaient approvisionnés en gaz mais d'ici la fin de l'année, nous atteindrons le chiffre de 33 000 villages approvisionnés en gaz naturel."

Selon le ministre iranien du Pétrole, 88% de la population rurale sont désormais connectés au réseau gazier et 95% de la population totale du pays sont couverts par le gaz.

"Nous n'avons pas ce niveau de couverture d'approvisionnement en gaz nul part dans le monde. L'approvisionnement en gaz rural a créé des centaines de milliers d'emplois. Tout l'équipement est fabriqué en Iran et tous les entrepreneurs sont iraniens.", a remarqué Zanganeh.

Le ministre iranien du Pétrole a ajouté: "Bien que l'industrie pétrolière soit dans la situation la plus difficile à cause des sanctions américaines et de la pandémie du Covid-19, les projets pétroliers n'ont pas été arrêtés et de nouveaux plans aussi ont été lancés."

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench