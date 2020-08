L'erreur de calcul des grandes puissances a eu des répercussions catastrophiques dans le monde (Zarif)

Il a donné une conférence en direct intitulée «Caractéristiques de la période de transition» via le service de réseautage social Instagram, ajoutant que les erreurs de calcul commises dans le processus d'un nouvel ordre mondial sont bien plus catastrophiques que les erreurs commises par d'autres pays.



Evoquant l’invasion américaine en Irak comme l’une des erreurs de calcul des superpuissances, il a déclaré qu’une fois l’attaque menée, il y avait beaucoup d’ambiguïté à son sujet, mais une chose était très claire; que dès le début, il était évident que cette initiative conduirait à la croissance de l'extrémisme dans le monde.



L'extrémisme a été causé par des calculs erronés, a-t-il dit, ajoutant que le problème majeur qui a conduit à la triste situation actuelle est le manque de compréhension et l'erreur de calcul qui a conduit aux erreurs des puissances et des superpuissances régionales.

«Nous vivons cette époque depuis 30 ans», a déclaré le haut diplomate, notant que «nous ne devons pas prédire le moment où cela prendra fin. C'est une longue période. L'ère de la guerre froide a duré environ 50 ans».



Zarif a qualifié la «concurrence intense» comme l'une des caractéristiques de la période de transition, ajoutant que les compétitions ont des objectifs à court et à moyen terme.



Ailleurs dans ses remarques, le haut fonctionnaire a souligné que «nous ne pouvons pas avoir de simples présomptions des faits».



Il a poursuivi en notant que les présomptions et les pensées inflexibles pouvaient conduire à des catastrophes.

«Aujourd'hui, la pauvreté est un défi mondial. Les résultats en sont universels et globaux. Il n'est pas possible de relever le défi par un ou plusieurs États. Les défis exigent un effort mondial et collectif», a souligné Zarif.



Il a en outre noté que l'épidémie de coronavirus est également un défi mondial qui pourrait être traité avec une solution mondiale.



Commentant le terrorisme et le 11 septembre, le ministre a qualifié le terrorisme de défi mondial.



Il a ajouté que la création de la sécurité exige une détermination mondiale.



«Aucun État seul ne peut le créer dans le monde. La sécurité de chaque pays est considérée comme la sécurité des autres. C'est pourquoi la création de la sécurité dans le monde nécessite un effort collectif», a ajouté Zarif.

Ce sont les faits liés au concept global de sécurité, a-t-il dit, notant que cependant, les politiciens ont toujours été contre cette notion parce qu'ils discutent toujours de ce qu'il y a dedans pour eux et de ce qu'il y a dedans pour les autres.



Zarif a réitéré que cela ne devrait pas nous faire ignorer le fait que la sécurité d'une société ne peut être créée au prix de l'insécurité pour d'autres communautés. Il y a de grands jeux économiques pour les fabricants d'armes dans le monde qui empêchent l'accès à une sécurité réelle pour les États, a-t-il souligné. Dans la période de transition, les conséquences peuvent être prédites durement car chaque pays est dans un état de «devenir» et essaie d'agir de manière révolutionnaire et de changer l'image future en fonction de ses intérêts, a-t-il exhorté.

Certains acteurs comme les États-Unis ont tenté de prendre le contrôle de la situation par des règles antérieures et leur supériorité militaire pendant la période, mais leur comportement a conduit au désastre, a-t-il réaffirmé.



Dans le sillage de la guerre du Golfe persique dirigée par les États-Unis contre l'Irak, le monde était engagé dans une guerre chaque année, et que les États-Unis cherchaient à imposer leur supériorité dans l'ordre du monde, a-t-il souligné.



Il a réaffirmé que les hypothèses conduisaient à des catastrophes, appelant à des pourparlers. Dans des situations comme celles-ci, ceux qui ont des pensées rigides sont extrêmement dangereux.



L'extrémisme est plus important que le nationalisme aux États-Unis et dans certaines régions du bloc occidental, a-t-il souligné.



Une fois que Trump a assisté à l'Assemblée générale des Nations Unies, affirmant que tout le monde devrait chercher à protéger ses intérêts nationaux, a ajouté Zarif.



Il est naturel que tous les pays suivent leurs intérêts nationaux, a déclaré le diplomate de haut niveau, ajoutant que c'est une conséquence et une réaction à la mondialisation si quelqu'un se présente dans la salle d'un organisme international et déclare que les intérêts des autres sont sans importance.

Abordant les critères de la mondialisation, Zarif a souligné qu'il n'y a pas de monopole de l'information et qu'il n'est pas nécessaire d'être un empereur des médias pour publier des informations.



Cela ne signifie pas que les empereurs des médias ont été détruits. Ils sont là mais vous n'en avez pas besoin, a-t-il souligné.



Dans le passé, votre voix n'était pas entendue sans compter sur l'empereur des médias, mais aujourd'hui, vous pouvez transmettre le message au monde via une caméra, a-t-il ajouté.



Élaborant sur les facteurs de la mondialisation, le diplomate a déclaré qu'aujourd'hui, chaque être humain peut être un acteur mondial.



Le monde traverse des défis qui ne peuvent être résolus par un simple pays ou une coalition et ils devraient être pris en considération universellement, a-t-il insisté.



Le fait de ne pas accorder suffisamment d'attention à la question a conduit à une fausse compréhension informatique au cours des 30 dernières années, a-t-il souligné.

